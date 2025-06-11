У Миргородському районі вантажівка зіткнулася з мотоциклом: є постраждалий

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Аварія сталася неподалік села Зубівка

11 червня близько 11.00 на трасі Лубни — Миргород — Опішня поблизу села Зубівка сталася ДТП за участі вантажівки та мотоцикла. Про це повідомили в поліції Полтавщини. За попередньою інформацією, 40-річний водій вантажівки MAN зіткнувся з мотоциклом марки «Дельта», яким керував 54-річний місцевий житель. Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Поліція встановлює всі обставини аварії. Наразі вирішується питання про початок розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Нагадаємо, 4 червня в районі села Маламівка Кременчуцького району в ДТП загинули водії легковика та мотоцикла.

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