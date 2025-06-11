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Цьогоріч на Полтавщині спецвиробами забезпечили вже понад 2,5 тисячі осіб з інвалідністю

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 100

 

На це з державного бюджету спрямували 71,5 млн грн

В Україні безкоштовні допоміжні засоби реабілітації можуть отримати як військові, так і цивільні, які цього потребують. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За п’ять місяців цього року на Полтавщині спеціалізованими виробами забезпечили понад 2,5 тисячі людей з інвалідністю. На це з держбюджету спрямували 71,5 млн грн та ще додатково майже 2 млн грн — на забезпечення гарантійного ремонту. Щоб отримати таку підтримку, потрібно подати заяву на ДЗР до органів соцзахисту або ЦНАПів, онлайн — через Соціальний портал або е-кабінет особи з інвалідністю.

Додатково в області працюють 56 пунктів видачі допоміжних засобів реабілітації у тимчасове користування. Обмінний фонд точок прокату нараховує понад 9,2 тисячі одиниць: ходунки, палиці, милиці, крісла колісні різних модифікацій тощо.

— Доступність засобів реабілітації надзвичайно важлива. Вони сприяють відновленню та покращенню здоров’я, допомагають людям бути активними й повноцінно інтегруватися в суспільство, — йдеться у повідомленні.

Детальніше дізнатися як працює державна програма протезування та забезпечення засобами реабілітації можна за посиланням.

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Автор: Віктор Крук
Теги: особи з інвалідністю Полтавська ОВА Полтавська область засоби реабілітація
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