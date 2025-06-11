У Кременчуці попрощались із військовим Василем Дев’ятисильним

11 червня у Кременчуці попрощались із військовослужбовцем Василем Дев’ятисильним. Чоловік мав звання сержант.
За словами військової Любові Телятник, Василь доєднався до лав Збройних сил України у жовтні 2024 року на посаду командира вогнеметного відділення. Загинув воїн біля села Зміївка у Херсонській області у травні цьогоріч.
Побратим Василя з позивним «Подорожник» згадує сержанта як «відчайдушного хлопця».
Руслан і Василь були родичами, хоч і далекими — у дитинстві тісно спілкувались: «разом катались з гірок, усі літні і зимові канікули проводили разом».
Руслан також брав участь у захисті України у 2014 році.
У Василя залишились син і батьки. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
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