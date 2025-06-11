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У Кременчуці попрощались із військовим Василем Дев’ятисильним

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 860

У Василя залишились син і батьки

11 червня у Кременчуці попрощались із військовослужбовцем Василем Дев’ятисильним. Чоловік мав звання сержант. 

За словами військової Любові Телятник, Василь доєднався до лав Збройних сил України у жовтні 2024 року на посаду командира вогнеметного відділення. Загинув воїн біля села Зміївка у Херсонській області у травні цьогоріч. 

Побратим Василя з позивним «Подорожник» згадує сержанта як «відчайдушного хлопця».  

 

— Василь був мужнім воїном. Він багато брав відповідальності на себе. Захищав наші інтереси, нашу країну. Василя з роти ніхто не забуде. Його вклад був дуже великий. Ми дуже за ним сумуємо. Він усіх розумів. Якщо йому щось довіряли робити, він це робив дуже добре і дуже вміло, — розповідає «Подорожник».

Руслан і Василь були родичами, хоч і далекими — у дитинстві тісно спілкувались: «разом катались з гірок, усі літні і зимові канікули проводили разом». 

— Його улюбленим [хобі — ред.] була рибалка. Він із батьком виїжджав, із дядьком виїжджав на острови. Хороший друг. Завжди, трохи як старший, давав трохи своїх настанов, — розповідає чоловік. 

Руслан також брав участь у захисті України у 2014 році.

 

— Я знаю, що таке хоронити побратимів, що таке хоронити близьких людей, які з тобою там. Тому для кожної людини він буде в пам’яті, мені здається, навіки, — каже чоловік.

У Василя залишились син і батьки. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання
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