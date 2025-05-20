На могилі полеглого бійця у Кременчуці пошкодили флагшток: поліція шукає причетних

Окрім крадіжок у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі сьогодні стало відомо про ще один факт наруг над могилою бійця: в одного із полеглих захисників невідомі пошкодили флагшток. Про це у соцмережах розповіла дружина загиблого воїна Дмитра Кучерявого, Ірина. Вона, власне, минулого тижня і надала цій ситуації розголосу — звернулася до журналістів та до поліції.
Підтвердила цей факт журналістам «Кременчуцького Телеграфа» і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
— На місці працювала слідчо-оперативна група, наразі також буде відкрито кримінальне провадження.
Також Анна Васенко додала, що правоохоронці шукають свідків події, аби пришвидшити пошуки зловмисника.
Аби не допустити, щоб такі ситуації траплялися й надалі, за словами Анни Васенко, будуть вживати усі можливі заходи.
Рідні полеглих захисників неодноразово помічали дрібні крадіжки із могил військовослужбовців на Свіштовському кладовищі. Зникають свічки та лампадки, ліхтарики, квіти, посуд і навіть іграшки.
Зокрема, Ірина Кучерява розповіла, що із могили її чоловіка невідомі вкрали штучне освітлення.
За словами рідних, у секторі почесних поховань не вистачає освітлення та відеонагляду — тоді ситуація могла б налагодитися. А для цього потрібне втручання міської влади.
Матері полеглих воїнів уже зверталися до чиновників, проте ті говорять, що електропостачання немає (хоча поруч встановлені ліхтарі), а на камери потрібні гроші.
Більше інформації про ситуацію — у нашому матеріалі.
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