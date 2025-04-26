Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

У Полтаві чоловіка підозрюють у привласненні 3 млн грн на допомогу ЗСУ

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 0

Зазначено, що фігуранту інкримінують 14 епізодів злочинної діяльності за ч.3 та ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах та з використанням електронних засобів)

У Полтаві підозрюють 22-річного чоловіка у шахрайстві — за даними слідства, він ошукав людей, зібравши майже 3 мільйони гривень під приводом волонтерства. Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідства, полтавець через соцмережі пропонував допомогти військовим — доставити автомобілі, зарядні станції та турнікети. Гроші, отримані від громадян, він витрачав на власні потреби.

Поліцейські провели обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили чорнові записи, телефони, банківські картки й сім-карти. Загальна сума завданої шкоди — близько трьох мільйонів гривень. Частину грошей підозрюваний повернув потерпілим ще під час слідства.

Зазначено, що фігуранту інкримінують 14 епізодів злочинної діяльності за ч.3 та ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах та з використанням електронних засобів).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, шахраї в Telegram поширюють фейкові «кружечки» з проханням про гроші.

0
Автор: Телеграф
Теги: шахрайство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх