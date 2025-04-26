У Полтаві чоловіка підозрюють у привласненні 3 млн грн на допомогу ЗСУ

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 0

Зазначено, що фігуранту інкримінують 14 епізодів злочинної діяльності за ч.3 та ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах та з використанням електронних засобів)

У Полтаві підозрюють 22-річного чоловіка у шахрайстві — за даними слідства, він ошукав людей, зібравши майже 3 мільйони гривень під приводом волонтерства. Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідства, полтавець через соцмережі пропонував допомогти військовим — доставити автомобілі, зарядні станції та турнікети. Гроші, отримані від громадян, він витрачав на власні потреби.

Поліцейські провели обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили чорнові записи, телефони, банківські картки й сім-карти. Загальна сума завданої шкоди — близько трьох мільйонів гривень. Частину грошей підозрюваний повернув потерпілим ще під час слідства.

Зазначено, що фігуранту інкримінують 14 епізодів злочинної діяльності за ч.3 та ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство у великих розмірах та з використанням електронних засобів).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, шахраї в Telegram поширюють фейкові «кружечки» з проханням про гроші.