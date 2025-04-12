За минулу добу на Полтавщині сталося 5 пожеж: внаслідок задимлення загинула малолітня дитина

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У п’ятницю, 11 квітня, на території Полтавської області зареєстровано 5 пожеж. Про це зранку повідомило Головне управління ДСНС у Полтавській області.

На території Кременчуцького району сталася одна пожежа – в 11.59 на вулиці Добровольського у Горішніх Плавнях виникла пожежа в квартирі багатоповерхового житлового будинку. До прибуття рятувальників вогонь знищив домашнє майно та пошкодив балконну раму. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 17-ї ДПРЧ.

Поблизу Полтави у селі Верходи сталося загоряння легкового автомобіля. Також зафіксовано дві пожежи на відкритій території – вогонь знищив суху рослинність на 2,5 га.

Учора в Полтаві стався трагічний випадок – внаслідок пожежі у квартирі багатоповерхівки загинула дитина, друга дитина була травмована і знаходиться у лікарні. Як зазначається в повідомленні ДСНС, пожежу ліквідували до прибуття рятувальників.

Одна дитина загинула, інша — у тяжкому стані: наслідки задимлення в одній із квартир Полтави

Про цю подію «Кременчуцький Телеграф» учора повідомляв посилаючись на інформацію від поліції. За даними правоохоронців, у квартирі, де сталося задимлення, перебувало двоє малолітніх дітей — хлопчики 2023 та 2024 років народження. Загинула молодша дитина. Його брата госпіталізували у тяжкому стані.

Нагадаємо, на початку року внаслідок пожежі на Полтавщині загинули двоє людей, серед них — одна дитина.