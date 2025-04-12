У ніч на 12 квітня російські війська атакували Україну 88 ударними БпЛА типу Shahed

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 186

Українська протиповітряна оборона збила 56 російських безпілотників, ще 24 не досягли цілей - були локаційно втрачені

У ніч на 12 квітня (із 20.00 11-го квітня) російські війська атакували Україну 88 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі, півдні та центрі країни.

24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

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