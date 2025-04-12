На трасі біля Полтави зіткнулися дві автівки: травмовано четверо людей

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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 12 квітня, близько 08.00 на автодорозі Київ – Харків поблизу міста Полтави. Поліція встановлює причини та обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль Chevrolet та Audi. Унаслідок ДТП четверо людей отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Обставини та причини ДТП встановлює слідчо-оперативна група поліції.