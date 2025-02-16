У Кременчуці судили військовослужбовця, який скоїв 10 злочинів за 9 днів

У Кременчуці судили військового, який скоїв 10 злочинів за 9 днів. Про це стало відомо із вироку Крюківського районного суду від 12 лютого.
У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — мешканець Донецької області, на своєму рахунку вже має 6 судимостей. До лав Збройних сил України приєднався у липні 2023 року, має звання молодшого сержанта, служить на посаді бойового медика 3 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону.
За 9 днів, із 6 до 14 січня 2025 року, на рахунку у чоловіка 10 скоєних правопорушень:
На суді свою вину чоловік визнав повністю. Він повідомив, що вчиняв крадіжки тому, що йому потрібна були гроші.
Судили обвинуваченого:
за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту;
за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження;
за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України — привласнення офіційного документа (банківської картки), вчинене з корисливих мотивів;
за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану.
Суд призначив чоловіка винним у скоєному та призначив йому 5 років позбавлення волі, однак пом’якшив вирок до 3 років іспитового строку.
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