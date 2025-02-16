У Кременчуці судили військовослужбовця, який скоїв 10 злочинів за 9 днів

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 0

На рахунку у чоловіка зберігання наркотиків, умисні легкі тілесні ушкодження та кілька крадіжок

У Кременчуці судили військового, який скоїв 10 злочинів за 9 днів. Про це стало відомо із вироку Крюківського районного суду від 12 лютого.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — мешканець Донецької області, на своєму рахунку вже має 6 судимостей. До лав Збройних сил України приєднався у липні 2023 року, має звання молодшого сержанта, служить на посаді бойового медика 3 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону.

За 9 днів, із 6 до 14 січня 2025 року, на рахунку у чоловіка 10 скоєних правопорушень:

6 січня на Раківці він знайшов придбану раніше закладку з канабісом. Того ж дня близько 13.00 на одній із зупинок міста чоловіка зупинили поліціянти та під час огляду знайшли у нього згорток із забороненими наркотичними речовинами вагою 8,3 г. Обвинувачений повідомив, що наркотики придбав та зберігав для власного вживання, бех мети збуту;

7 січня, близько 19.00, чоловік перебував разом зі своїми знайомими та вживав алкоголь. Згодом з одним із чоловіків зав’язалася сварка, після чого обвинувачений ударив того кулаком у скроню. За даними судмедекспертів, таким ударом чоловік наніс потерпілому легкі тілесні ушкодження;

9 січня у магазині «Маркетопт» на вулиці Івана Приходька чоловік помітив на прилавку гаманець, всередині якого була банківська картка та папірець пін-кодом до неї. Обвинувачений вкрав гаманець із карткою та відразу вийшов із магазину;

далі протягом 5 днів, із 10 до 14 січня, чоловік 7 разів знімав із вкраденої банківської картки гроші та один раз розрахувався карткою в магазині. Таким чином обвинувачений зняв із вкраденої банківської картки 27 тисяч 40 гривень.

На суді свою вину чоловік визнав повністю. Він повідомив, що вчиняв крадіжки тому, що йому потрібна були гроші.

Судили обвинуваченого:

за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту;

за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження;

за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України — привласнення офіційного документа (банківської картки), вчинене з корисливих мотивів;

за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану.

Суд призначив чоловіка винним у скоєному та призначив йому 5 років позбавлення волі, однак пом’якшив вирок до 3 років іспитового строку.