Двох ухилянтів з Полтавщини затримали у засніжених Карпатах на українсько-румунському кордоні

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 132

Прикордонники Чернівецького загону зафіксували перші правопорушення на кордоні у 2025 році. Двох мешканців Полтавської області, які потрапили на фотопастки, учора затримали на ділянці відділу прикордонної служби «Шибени». Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Інформація про чоловіків, які прямують засніженим схилом до українсько-румунського кордону, була передана найближчому прикордонному наряду. За допомогою службової собаки прикордонники вийшли на сліди та затримали правопорушників.

Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу, де оформили адміністративні матеріали за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

— Прикордонники вкотре нагадують, що подібні незаконні подорожі у Карпати вкрай небезпечні для життя, - зазначили у пресслужбі ДПСУ.

Які шляхи обирають ухилянти для втечі за кордон: розповідь представниці ДПСУ

Нагадаємо, у листопаді минулого року речник ДПСУ полковник Андрій Демченко повідомив, що з початку дії воєнного стану в Україні понад 40 українців загинули при спробі незаконного перетину кордону, намагаючись ухилитися від мобілізації.

Навесні «Кременчуцький Телеграф» писав, які шляхи зазвичай обирають ухилянти для втечі за кордон. Про це розповіла очільниця пресслужби Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

За її словами, наразі в Україні не передбачена кримінальна відповідальність за спробу незаконно перетнути кордон. За ґрати відправляють лише організаторів та переправників, а тому чоловіки, яким не вдалося перетнути держкордон з першого разу часто роблять другу чи третю спробу.

Олена Трачук зазначила, що доволі часто з охочих втекти від мобілізації відверто знущаються — пропонують довезти до кордону, далі доправляють до певного населеного пункту, запевняють, що дісталися до держрубежу, та залишають утікачів напризволяще.

Був випадок, коли прикордонники затримали харків’янина та полтавця, які намагалися перетнути українсько-словацький кордон, однак у підсумку опинилися на дереві, звідки їх дістали рятувальники. Ухилянти не врахували, що ділянці, по якій вони рухалися, були підтоплення. Вночі вони пішли за маршрутом, який уклали самостійно уклали за гугл-картами. Вони йшли по маршруту попри те, що навколо усе було в воді, а коли зрозуміли, що опинилися у водяній пастці та замерзли, залізти на дерево й просиділи там до ранку. А потім подзвонили на номер екстреної допомоги.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» проводив експеримент щодо пошуку в інтернеті ділків, які надають «послуги» щодо перетину кордону.

А Financial Times ще на початку 2024 року писало, що за весь час повномасштабної війни на кордоні України затримали стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п’яти бригад ЗСУ — 13 600 осіб, яких просто спіймали на кордоні, і ще 6 100 спробували перетнути кордон з підробленими документами.