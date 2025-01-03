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«Я розумію, як йому було тяжко, через яке пекло він пройшов». У Кременчуці попрощались з солдатом Андрієм Коваленком

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі

3 січня у Кременчуці попрощались з 43-річним військовослужбовцем Андрієм Коваленком. Чоловік мав звання солдат. 

За словами військовослужбовиці Любов Телятник, до лав Збройних сил Андрія призвали 1 вересня 2024 року. Був на посаді стрільця-помічника гранатометника аеромобільного відділення. Загинув воїн загинув 22 грудня торік під час оборони України біля села Погребки Суджанського району РФ. 

Колега Андрія Альона каже, що чоловік працював вантажником на приватному підприємстві. 

— Хороший, чуйний хлопець, ніколи не відмовляв нікому. Він дуже хороший хлопець. Він тварин дуже любив. У нього кішки були, п’ять котенят, — розповідає Альона. 

Його родина пишається ним, каже сестра загиблого Аліна. 

— Загинув героїчно. Він для мене боєць, воїн. Я розумію, як йому було тяжко, через яке пекло він пройшов. І тепер наша задача як родини провести його достойно, в останній його путь, щоб він проїхав останню свою дорогу, щоб це було достойно і гідно. Він був добрим, м’яким був. Були різні етапи в житті, і погані, і хороші. Але зараз це вже для нас немає ніякого значення, бо він для нас і герой, і для народу України також, — розповідає Аліна.

Панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Андрія Коваленка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання
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