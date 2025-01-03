«Я розумію, як йому було тяжко, через яке пекло він пройшов». У Кременчуці попрощались з солдатом Андрієм Коваленком

3 січня у Кременчуці попрощались з 43-річним військовослужбовцем Андрієм Коваленком. Чоловік мав звання солдат.
За словами військовослужбовиці Любов Телятник, до лав Збройних сил Андрія призвали 1 вересня 2024 року. Був на посаді стрільця-помічника гранатометника аеромобільного відділення. Загинув воїн загинув 22 грудня торік під час оборони України біля села Погребки Суджанського району РФ.
Колега Андрія Альона каже, що чоловік працював вантажником на приватному підприємстві.
Його родина пишається ним, каже сестра загиблого Аліна.
Панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Андрія Коваленка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
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