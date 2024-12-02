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Надзвичайні новини

На Полтавщині 23-річний чоловік викрав авто односельця — поліція

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 11

Тепер йому загрожує до 5 років тюрми

У Лубенській громаді 23-річного місцевого мешканця підозрюють у незаконному заволодінні легковим автомобілем ВАЗ, що належить іншому жителю громади.

Як повідомив Артем Солтан, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського райвідділу поліції, підозрюваного вдалося ідентифікувати. Наразі йому повідомили про підозру.

Слідчий підрозділ поліції відкрив провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідство триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин злочину.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: угон
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