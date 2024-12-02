Із бібліотек Полтавщини вилучили близько 7,5% видань російською мовою

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У бібліотеках Полтавщини близько 7,5% книг були російською мовою — їх усі вилучили. Про це йдеться у проєкті Програми економічного й соціального розвитку Полтавщини на 2025 рік.

Загалом на Полтавщині наразі працюють 678 бібліотек. Крім книг російською, з них також вилучили 13,6% застарілих видань.

Орієнтовна кількість книг російською мовою, які були у бібліотеках, становить близько 200 тисяч видань.

Заміна книг у бібліотеках області відбувається відповідно до рекомендацій Міністерства культури України. Фахівці формують списки авторів та книг, які не відповідають законам моралі та не мають бути у бібліотеках у публічному доступі. В першу чергу із бібліотечних фондів вилучили антиукраїнські книги різних жанрів з імперськими наративами та з проросійською та шовіністичною політикою. Крім книг, вилученню підлягають також і російськомовна періодика або та, що видавалася у Росії.

Нагадаємо, у 2022 році Верховна Рада України заборонила імпорт книжок з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій.