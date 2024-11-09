Екскерівника СБУ на Полтавщині погодили на посаду голови Волинської ОДА

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 39

Уряд погодив колишнього керівника управління Служби безпеки України у Полтавській області Івана Рудницького на посаду начальника Волинської обласної державної адміністрації. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 8 листопада.

Нагадаємо, навесні Івана Рудницького перевели працювати у Волинську область. Про це стало відомо з указів президента України, №262/2024 та №263/2024, за 1 травня.

Іван Рудницький уродженець Львівщини, керував управлінням СБУ на Закарпатті. Також працював у центральному апараті СБУ, куруючи боротьбу з тероризмом. Раніше Рудницький працював також на посаді заступникка голови Управління СБУ у Львівській області.