В День працівників культури погасили марки на конвертах єдиного кременчуцького лірника

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 101

Почути, як грає ліра, можна в Міському палаці культури й в парках міста Кременчук

Сьогодні, 9 листопада, у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, на головпоштамті міста Кременчук відбулося урочисте погашення марок на конвертах, присвячених Сергію Ситнику

Пан Сергій не тільки очолює Міський палац культури, є режисером, але він — єдиний лірник у Кременчуці.

В День працівників культури та майстрів народного мистецтва асоціація філателістів, кременчуцьке товариство філателістів вирішили відзначити нашого колегу, єдину людину у Кременчуці, що продовжує традиції кобзарства й лірництва Сергія Ситника, — зазначив голова спілки філателістів Володимир Скляр.

Кобзарство і лірництво давнє мистецтво, ще з 14 сторіччя ходили кобзарі, лірники, розповідали, розказували піснями по те, що відбувалося у світі.

Сергій Ситник подякував за увагу до себе й до його захоплення, та відзначив, що Кременчук не стоїть осторонь від давньої культури, якою була насичена Україна у 18-19 столітті.

Це якраз був розквіт кобзарства, лірництва. Саме кобзарі несли культуру в народ. Є довідки, що на Кременчуччині були лірники з Горішніх Плавнів. Крім того, справжній кобзар слова Тарас Григорович Шевченко до нас заїздив двічі. Перша ліра потрапила мені в руки й захотілося грати на цьому інструменті, і ось до цього часу я ще вчуся, бо вчитися можна все життя. Маю надію, що в мене скоро з’явиться друга ліра, вона буде трошки відрізнятися від першої, але пісні, які будемо співати, звісно, це українські народні пісні, — сказав Сергій Ситник.

Він зазначив, що популяризує ліру на сцені Міського палацу культури, а також грає в парках на свята.

Інструмент привертає до себе дуже велику увагу, люди підходять, люди питають, і саме в цьому і є моя роль як сьогоднішнього лірника у нашому місті, — зазначив пан Сергій.