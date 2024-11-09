В День працівників культури погасили марки на конвертах єдиного кременчуцького лірника

Сьогодні, 9 листопада, у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, на головпоштамті міста Кременчук відбулося урочисте погашення марок на конвертах, присвячених Сергію Ситнику
Пан Сергій не тільки очолює Міський палац культури, є режисером, але він — єдиний лірник у Кременчуці.
Кобзарство і лірництво давнє мистецтво, ще з 14 сторіччя ходили кобзарі, лірники, розповідали, розказували піснями по те, що відбувалося у світі.
Сергій Ситник подякував за увагу до себе й до його захоплення, та відзначив, що Кременчук не стоїть осторонь від давньої культури, якою була насичена Україна у 18-19 столітті.
Це якраз був розквіт кобзарства, лірництва. Саме кобзарі несли культуру в народ. Є довідки, що на Кременчуччині були лірники з Горішніх Плавнів. Крім того, справжній кобзар слова Тарас Григорович Шевченко до нас заїздив двічі.
Перша ліра потрапила мені в руки й захотілося грати на цьому інструменті, і ось до цього часу я ще вчуся, бо вчитися можна все життя. Маю надію, що в мене скоро з’явиться друга ліра, вона буде трошки відрізнятися від першої, але пісні, які будемо співати, звісно, це українські народні пісні, — сказав Сергій Ситник.
Він зазначив, що популяризує ліру на сцені Міського палацу культури, а також грає в парках на свята.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.