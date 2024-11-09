Президент Зеленський подарував квартиру військовому льотчику з Кременчука Вадиму Ворошилову

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Україна завжди буде особливо вдячна тим, завдяки кому вистояла — президент вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв

Президент Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на отримання квартири Героям України та рідним воїнів, які удостоєні цього звання посмертно. Серед них військовий льотчик з Кременчука, майор Вадим Ворошилов з позивним Karaya.

Глава держави вручив 30 сертифікатів на житло Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.:

25 — воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони;

5 — Нацгвардійцям та представникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилов отримав 5 грудня 2022 — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу. Окрім того, 8 серпня 2022 року його нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Вадим Ворошилов народився у Кременчуці. 2011 року він закінчив місцевий військовий ліцей, де й здобув уміння пілота.

12 жовтня Командування Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот, який збив п’ять дронів-камікадзе «Shahed-136» та дві крилаті ракети, катапультувався поблизу Вінниці.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України. Майору Вадиму Ворошилову на псевдо «Karaya» вручили відзнаку «За заслуги перед Вінницею». Також пілот отримав грошову премію у розмірі 30 000 гривень.

Пілоту Повітряних сил ЗСУ Вадиму Ворошилову присвоїли звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка». Відповідний указ опублікували на Сайті президента 5 грудня 2022 року. Також льотчику присвоїли звання «Почесний громадянин Кременчука».