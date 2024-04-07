У Кременчуці на перехресті не розминулися легковик з мотоциклом

Сьогодні, 20:34 Переглядів: 279

На місці працюють поліція та медики

Сьогодні, 7 квітня, близько 20.10 у Кременчуці на перехресті проспекту Свободи та провулку Квітки Цісик сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

За попередньою інформацією, на перехресті не розминулися легковик та мотоцикл. За словами очевидців, на місці працюють поліція та медики.

Офіційної інформації від правоохоронців про подію поки що немає.

Нагадаємо, цими вихідними на Полтавщині сталися дві смертельні аварії. Учора під Полтавою зіткнулися дві автівки. Внаслідок травм один із водіїв загинув. Ще одна ДТП сталася сьогодні на Лубенщині — зіткнулися два легковики, один з водіїв загинув на місці.