Спортсмен з Горішніх Плавнів став двократним чемпіоном міжнародного турніру з кульової стрільби

Вихованець ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Олексій Ціон став двократним чемпіоном відкритого міжнародного турніру з кульової стрільби в Польщі. Спортсмен змагався з 14 суперниками з чотирьох країн
19-річний Олексій Ціон виборов два перших місця на міжнародному турнірі з кульової стрільби серед юніорів пам’яті олімпійського чемпіона Юзефа Запендзького. Змагання відбулися у Вроцлаві на початку березня. У Федерації стрільби України назвали виступ Олексія Ціона «золотим дублем». Спортсмен із Горішніх Плавнів переміг у першому та другому старті у стрільбі зі скорострільного пістолета на 25 м (вправа МП-8).
Як зазначила тренерка ДЮСШ № 1 та юніорської збірної України Альона Федорова, минулого року Олексій Ціон виконав нормативи майстра спорту України на чемпіонаті у Вінниці. На нинішніх змаганнях Україну серед юніорів представляли двоє спортсменів: крім Олексія Ціона у турнірі взяв участь Владислав Матушевський зі Львова.
Також на цьому турнірі, але в іншій категорії — серед дорослих — змагався ще один спортсмен із Горішніх Плавнів — Максим Городинець. У рамках його стартів виступали 43 учасники з Англії, Чехії, Франції, Індії, Польщі, Естонії, Італії та Німеччини.
Конкуренція була набагато вищою, і наш спортсмен не зумів здобути призових місць. Зараз Олексій Ціон на зборах, де проходить відбір до чемпіонату Європи зі стрільби з малокаліберної зброї, який відбудеться в Хорватії наприкінці червня — на початку липня. Ще один відповідальний старт — чемпіонат України у Львові.
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