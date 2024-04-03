Аварія поблизу Кременчука: один з водіїв помер на місці, пасажирку ушпиталили (доповнено)

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 894

За словами очевидців, одному з водіїв стало погано за кермом

Сьогодні, 3 квітня, на дорозі між Кременчуком та Соснівкою, близько 14.40 сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналісти «Кременчуцького Телеграфа» дізналися із соціальних мереж.

За словами очевидців, водію автомобіля ВАЗ стало погано за кермом, він не впорався з кермуванням та врізався у Mercedes Sprinter.



