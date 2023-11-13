На Полтавщині мобільні групи поліції почали стежити за дотриманням заборони на полювання

До кінця року на Полтавщині триватимуть профілактичні рейди в мисливських угіддях та місцях можливого санітарного відстрілу хижих тварин. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
Робота мобільних груп розпочалася з 11 листопада і триватиме до 31 грудня. Поліціянти стежитимуть за дотриманням заборони на полювання, а також перевірятимуть обіг мисливської зброї та наявність дозволів на відстріл тварин.
Раніше ми писали, що на Полтавщині чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за вбитого оленя.
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