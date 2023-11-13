На Полтавщині мобільні групи поліції почали стежити за дотриманням заборони на полювання

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 196

Також перевірятимуть обіг мисливської зброї та наявність дозволів на відстріл тварин

До кінця року на Полтавщині триватимуть профілактичні рейди в мисливських угіддях та місцях можливого санітарного відстрілу хижих тварин. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Робота мобільних груп розпочалася з 11 листопада і триватиме до 31 грудня. Поліціянти стежитимуть за дотриманням заборони на полювання, а також перевірятимуть обіг мисливської зброї та наявність дозволів на відстріл тварин.

— Окрім спеціальних превентивних рейдів, які проводитимуться у вказаний період (зазвичай на нього до війни припадав сезон полювання на хутрового звіра), контроль за дотриманням заборони постійно здійснюють поліцейські офіцери громад, дільничні, сектори реагування патрульної поліції та працівники з контролю за обігом зброї, — розповіла «Кременчуцькому Телеграфові» головна спеціалістка відділу комунікації поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

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