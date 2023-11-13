Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 14 листопада енергетики проводитимуть планові роботи

У вівторок, 14 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Озерна.

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • пров. 7-й Хорольський;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/3;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 9А-36, 12, 18;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • вул. Хорольська, 98/4-209/6.

З 8.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • квт. 304, 16-18;
  • вул. А. Ковальова, 46-77;
  • Великокохнівська, 2/2-57А;
  • В. Холодної, 1-36;
  • Джерельна, 16,18;
  • Є. Патона, 25;
  • І. Мечнікова, 3-10;
  • Індустріальна, 2-145А;
  • Козацька, 71-134;
  • М. Чурай, 3-52;
  • М. Молочникова, 2, 4, 11;
  • М. Татарулі, 3Б, 182-204;
  • К. Скрябіна, 2В;
  • вул. Н.Левицького, 15А-22;
  • О.Древаля, 85-223;
  • Солов’їна, 10;
  • Спасо-Преображенський, 3, 6;
  • Чернігівська, 1-23;
  • туп. Сонячний, 38/12,40;
  • пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;
  • 2-й Індустріальний, 3, 4;
  • 3-й Індустріальний, 3, 4;
  • 4-й Індустріальний, 3, 4;
  • Великокохнівський, 1-61;
  • Сонячний, 3-45;
  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
  • 3-й Індустріальний, 11, 12;
  • 4-й Індустріальний, 6, 8;
  • 5-й Індустріальний, 5-12;
  • 6-й Індустріальний, 4А-12;
  • Великокахнівський, 1-15;
  • Делегатський, 3-20;
  • Індустріальний, ¼-99;
  • К. Скрябіна, 1, 3;
  • Прибережний, 3-10А;
  • Рівненський, 1-44;
  • Чорнобаївський, 1-44.

З 8.00 до 19.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Віри Холодної, 33-66А;
  • вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
  • пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б;
  • пр. Далекий, 1-10;
  • вул. Євгена Патона, 1-21А;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17.

З 8.00 до 20.00

У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) — с. Потоки:

  • вул. Космонавтів, 2Є;
  • вул. Центральна, 9, 11, 13. 
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії планові відключення
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