Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 14 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 14 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11.
З 8.00 до 17.00
У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Озерна.
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- пров. 7-й Хорольський;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 9А-36, 12, 18;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6.
З 8.00 до 18.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- квт. 304, 16-18;
- вул. А. Ковальова, 46-77;
- Великокохнівська, 2/2-57А;
- В. Холодної, 1-36;
- Джерельна, 16,18;
- Є. Патона, 25;
- І. Мечнікова, 3-10;
- Індустріальна, 2-145А;
- Козацька, 71-134;
- М. Чурай, 3-52;
- М. Молочникова, 2, 4, 11;
- М. Татарулі, 3Б, 182-204;
- К. Скрябіна, 2В;
- вул. Н.Левицького, 15А-22;
- О.Древаля, 85-223;
- Солов’їна, 10;
- Спасо-Преображенський, 3, 6;
- Чернігівська, 1-23;
- туп. Сонячний, 38/12,40;
- пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;
- 2-й Індустріальний, 3, 4;
- 3-й Індустріальний, 3, 4;
- 4-й Індустріальний, 3, 4;
- Великокохнівський, 1-61;
- Сонячний, 3-45;
- пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
- 3-й Індустріальний, 11, 12;
- 4-й Індустріальний, 6, 8;
- 5-й Індустріальний, 5-12;
- 6-й Індустріальний, 4А-12;
- Великокахнівський, 1-15;
- Делегатський, 3-20;
- Індустріальний, ¼-99;
- К. Скрябіна, 1, 3;
- Прибережний, 3-10А;
- Рівненський, 1-44;
- Чорнобаївський, 1-44.
З 8.00 до 19.00
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
- пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б;
- пр. Далекий, 1-10;
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17.
З 8.00 до 20.00
У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) — с. Потоки:
- вул. Космонавтів, 2Є;
- вул. Центральна, 9, 11, 13.