Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 14 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 11.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Озерна.

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. 7-й Хорольський;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 9А-36, 12, 18;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

вул. Хорольська, 98/4-209/6.

З 8.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

квт. 304, 16-18;

вул. А. Ковальова, 46-77;

Великокохнівська, 2/2-57А;

В. Холодної, 1-36;

Джерельна, 16,18;

Є. Патона, 25;

І. Мечнікова, 3-10;

Індустріальна, 2-145А;

Козацька, 71-134;

М. Чурай, 3-52;

М. Молочникова, 2, 4, 11;

М. Татарулі, 3Б, 182-204;

К. Скрябіна, 2В;

вул. Н.Левицького, 15А-22;

О.Древаля, 85-223;

Солов’їна, 10;

Спасо-Преображенський, 3, 6;

Чернігівська, 1-23;

туп. Сонячний, 38/12,40;

пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;

2-й Індустріальний, 3, 4;

3-й Індустріальний, 3, 4;

4-й Індустріальний, 3, 4;

Великокохнівський, 1-61;

Сонячний, 3-45;

пров. 2-й Індустріальний, 3-12;

3-й Індустріальний, 11, 12;

4-й Індустріальний, 6, 8;

5-й Індустріальний, 5-12;

6-й Індустріальний, 4А-12;

Великокахнівський, 1-15;

Делегатський, 3-20;

Індустріальний, ¼-99;

К. Скрябіна, 1, 3;

Прибережний, 3-10А;

Рівненський, 1-44;

Чорнобаївський, 1-44.

З 8.00 до 19.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Віри Холодної, 33-66А;

вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;

пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б;

пр. Далекий, 1-10;

вул. Євгена Патона, 1-21А;

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17.

З 8.00 до 20.00

У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) — с. Потоки: