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Кременчук, Освіта

Як Ferrexpo допомагає Горішньоплавнівській дитячій музичній школі

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 113 Новини компаній

Школа постійно відчуває підтримку міської влади, відповідальних бізнесменів та благодійників

В Горішньоплавнівській дитячій музичній школі навчаються діти від 6 до 17 років та працює 5 відділів: фортепіанний, струнно-смичкових інструментів, народних інструментів, духових інструментів, музично-теоретичних дисциплін. Учні здобувають музичну освіту за 9-річним терміном навчання, який розділений на підрівні: елементарний (0-4 клас), базовий (5-8 клас) та поглиблений (9 клас). Станом на початок навчального року кількість учнів складає 320 учнів.

Школа постійно відчуває підтримку міської влади, відповідальних бізнесменів та благодійників, якими для Горішніх Плавнів є гірничодобувні підприємства компанії Ferrexpo, Благодійний фонд Полтавського ГЗК, засновниками якого є голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус та підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго. Для організації комфортних умов проведення навчального процесу, забезпечення його відповідного рівня, в дитячій музичній школі виконано реконструкцію та ремонтні роботи в навчальних кабінетах, концертній залі, оновлюється інвентар та найголовніше — учні та педагоги забезпечені найкращими музичними інструментами.

З урахуванням викликів сьогодення та з метою збереження життя та здоров’я учнів, у школі проведено лабораторні вимірювання з забезпечення захисту дії електричного струму на людей, підписані паспорти готовності до опалювального сезону та договори про сумісне використання укриттів, виконано перевірку вогнегасників, пожежних систем та лічильників холодної води, власними силами виконані поточні ремонтні роботи. Світильники замінені на енергозберігаючі, придбано в достатній кількості миючі, дезінфікуючі та антисептичні засоби. Розв'язано питання з питною водою у закладах.

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Автор: за матеріалами видання «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні музична школа Ferrexpo
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