Вчора у Горішніх Плавнях згорів Mersedes

Вчора, 4 квітня, о 13.46, у Горішніх Плавнях у садовому товаристві Берізка, на вулиці Фруктовій загорівся легковий автомобіль Mersedes GLK 220. Про це повідомила пресслужба ДСНС Кременчука.
Пожежу ліквідували о 14.09. Вогонь знищив салон автомобіля та пошкодив моторний відсік автомобіля, а також постраждав паркан на площі 4 м кв. Травмованих та загиблих немає. На місці працювала 17 державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина пожежі невідома.
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