Вчора у Горішніх Плавнях згорів Mersedes

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 379

Травмованих та загиблих немає

Вчора, 4 квітня, о 13.46, у Горішніх Плавнях у садовому товаристві Берізка, на вулиці Фруктовій загорівся легковий автомобіль Mersedes GLK 220. Про це повідомила пресслужба ДСНС Кременчука.

Пожежу ліквідували о 14.09. Вогонь знищив салон автомобіля та пошкодив моторний відсік автомобіля, а також постраждав паркан на площі 4 м кв. Травмованих та загиблих немає. На місці працювала 17 державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі причина пожежі невідома.