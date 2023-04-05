Вчора у Кременчуці горіла квартира у 5-поверховому житловому будинку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 387

Травмованих та загиблих немає

Вчора, 4 квітня, о 9.00, у Кременчуці, на проспекті Свободи у квартирі на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку сталась пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС Кременчука.

Як стало відомо, загорілась кухня, задимлена була уся квартира. Вогонь пошкодив кухонну гарнітуру та побутову техніку. Травмованих та загиблих немає. На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі причина виникнення пожежі невідома.

Нагадаємо, що наша журналістка була на місці подій і написала, як все було.