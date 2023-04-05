16 випадків домашнього насильства: як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом надзвичайники 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 4 квітня, о 9.00, у Кременчуці, на проспекті Свободи сталась пожежа у квартирі 5-поверхового будинку.

Того ж дня, о 13.46, у Горішніх Плавнях, у садовому товаристві «Берізка», на вулиці Фруктовій згорів легковий автомобіль.

Ще під час двох виїздів пожежі не підтвердились.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 16 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліціянти затримали одну людину за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також на 16 осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.