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Терористичний акт в Оленівці був спецоперацією рф проти постачання Україні зброї

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 145

 

Про це повідомила воєнна розвідка

Терористичний акт в Оленівці, під час якого загинули близько 50 людей, а ще 130 дістали поранення, був спецоперацією рф проти постачання Україні зброї. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

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Будь-якими методами росія намагається завадити постачанню в Україну західного високоточного озброєння.

- Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі, – наголосив представник воєнної розвідки України.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна Росія теракт військовополонені Азов
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