Терористичний акт в Оленівці був спецоперацією рф проти постачання Україні зброї

Терористичний акт в Оленівці, під час якого загинули близько 50 людей, а ще 130 дістали поранення, був спецоперацією рф проти постачання Україні зброї. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
Будь-якими методами росія намагається завадити постачанню в Україну західного високоточного озброєння.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер