Спортсмени з Полтавщини вибороли три медалі на чемпіонаті світу з веслування

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 47

Три медалі вибороли спортсмени з Полтавщини на чемпіонаті світу з веслування, який проходить у канадському місті Галіфакс. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Людмила Лузан здобула перемогу на дистанції 1000 метрів у каное-одиночці.

Людмила Лузан у парі з Анастасією Четверіковою на дистанції 500 метрів у каное-двійці завоювали «срібло».

У байдарці-четвірці Ігор Трунов й Олег Кухарик здобули «бронзу» на дистанції 500 метрів.

Сьогодні наші спортсмени знову вийдуть на воду в нових запливах. Бажаємо перемог!