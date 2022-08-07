Спортсмени з Полтавщини вибороли три медалі на чемпіонаті світу з веслування

Три медалі вибороли спортсмени з Полтавщини на чемпіонаті світу з веслування, який проходить у канадському місті Галіфакс. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Людмила Лузан здобула перемогу на дистанції 1000 метрів у каное-одиночці.
Людмила Лузан у парі з Анастасією Четверіковою на дистанції 500 метрів у каное-двійці завоювали «срібло».
У байдарці-четвірці Ігор Трунов й Олег Кухарик здобули «бронзу» на дистанції 500 метрів.
Сьогодні наші спортсмени знову вийдуть на воду в нових запливах. Бажаємо перемог!
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер