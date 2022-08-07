Кременчук у Instagram. Кращі фото за останній тиждень

Щодня у соціальних мережах з'являються нові фотографії, що відображають міські ритми, мальовничі пейзажі, незвичайні споруди або пам'ятники, а також яскраві події з життя Кременчука.
Дивіться нашу добірку кращих фото з Instagram тижня, що минає.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер