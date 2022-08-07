В Україні запустили безоплатні психологічні консультації для дітей та батьків

Батьки та підлітки від 14 років можуть отримати безоплатну індивідуальну психологічну консультацію в рамках проєкту «Поруч», який запустили Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно із партнером ГО «ВГЦ Волонтер» та за підтримки Міністерства освіти і науки.
Консультації у ZOOM надають професійні психологи, які пройшли спеціальне навчання та мають досвід роботи з людьми, які пережили війну.
Для отримання консультації потрібно перейти за посиланням - https://poruch.me/. Відповідь має надійти протягом 48 годин.
Довідка:
Zoom - це програма для організації відеоконференцій. Під час пандемії COVID-19 стався найбільший сплеск популярності Zoom для віддаленої роботи, дистанційного навчання та соціального спілкування з використанням інтернету.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер