В Україні запустили безоплатні психологічні консультації для дітей та батьків

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 140

Батьки та підлітки від 14 років можуть отримати безоплатну індивідуальну психологічну консультацію в рамках проєкту «Поруч», який запустили Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно із партнером ГО «ВГЦ Волонтер» та за підтримки Міністерства освіти і науки.

- Консультації стануть у пригоді батькам чи опікунам, які прагнуть впоратись із тривогами, пов’язаними із війною, шукають способи справитися з нав’язливими думками чи намагаються опанувати інструменти підтримки своїх дітей. А також дітям, які шукають підтримки, хвилюються через невідомість та невизначеність, відчувають труднощі з адаптацією у новому середовищі чи намагаються пережити втрату, – зазначають у фонді.

Консультації у ZOOM надають професійні психологи, які пройшли спеціальне навчання та мають досвід роботи з людьми, які пережили війну.

Для отримання консультації потрібно перейти за посиланням - https://poruch.me/. Відповідь має надійти протягом 48 годин.

Довідка:

Zoom - це програма для організації відеоконференцій. Під час пандемії COVID-19 стався найбільший сплеск популярності Zoom для віддаленої роботи, дистанційного навчання та соціального спілкування з використанням інтернету.