Весілля, справжнє щастя та кохання: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Люсі Фолі «Список запрошених»
На одному острові біля узбережжя Ірландії збираються гості, щоб відгуляти весілля. Наречений – привабливий і харизматичний, зірка популярного телешоу. Наречена – розумна й амбіційна, власниця успішного бізнесу. Вишукане свято продумане до найменших деталей і аж проситься на сторінки глянцевого журналу: дизайнерська сукня, екзотичні краєвиди, крафтове віскі, гігантське шатро. Але поки відкорковують шампанське і вечірка набирає обертів, раз за разом спливають давні ревнощі й образи. Дружки влаштовують дикі ігрища, дружка ледь не зриває святкування, а найліпший товариш нареченого виголошує незручний тост. А потім декого знаходять мертвим. Хто ж не побажав щастя молодій парі? І чому?
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Інна Моісєєва «Смак бунни. Про пристрасть, подорожі, каву і справжнє щастя»
Іноді кохання і особисте щастя не суміщаються в одній людині. Часом самовпевненість схожа на самопожертву. Буває, що мрії здійснюються, а щастя від цього не більшає. Інколи мати все – недостатньо. Буває пиріжки смачніші за суші, а мрії про кішку тішать більше, аніж заможне життя з чоловіком-красенем. Ця історія про жінку, яка знайшла в собі сили зізнатися: довершене життя не для неї, тож їй необхідно нарешті стати собою – неідеальною, смішною, коїти дурниці, але знайти своє щастя.
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Дженні Хан «Усім хлопцям, яких я кохала»
Перше кохання, кажуть, не забувається та, як виявляється, любити – не завжди радісно, особливо якщо ваш обранець – колишній хлопець вашої сестри. Та Лара Джинн знає, як із цим упоратися. Єдиний спосіб залишитися родиною – забути про кохання. Написати прощального листа, покласти його до бірюзової коробки для капелюшків, сказавши собі: «Мене більше не поглинає всеохопне кохання». А коли хлопець усе ж таки про все дізнається, що робити? Тоді удавай, що кохаєш іншого попри те, що всі вважають його поганим хлопцем. Але не така легка справа – удавати кохання.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер