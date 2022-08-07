Весілля, справжнє щастя та кохання: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

На одному острові біля узбережжя Ірландії збираються гості, щоб відгуляти весілля. Наречений – привабливий і харизматичний, зірка популярного телешоу. Наречена – розумна й амбіційна, власниця успішного бізнесу. Вишукане свято продумане до найменших деталей і аж проситься на сторінки глянцевого журналу: дизайнерська сукня, екзотичні краєвиди, крафтове віскі, гігантське шатро. Але поки відкорковують шампанське і вечірка набирає обертів, раз за разом спливають давні ревнощі й образи. Дружки влаштовують дикі ігрища, дружка ледь не зриває святкування, а найліпший товариш нареченого виголошує незручний тост. А потім декого знаходять мертвим. Хто ж не побажав щастя молодій парі? І чому?

Інна Моісєєва «Смак бунни. Про пристрасть, подорожі, каву і справжнє щастя» Іноді кохання і особисте щастя не суміщаються в одній людині. Часом самовпевненість схожа на самопожертву. Буває, що мрії здійснюються, а щастя від цього не більшає. Інколи мати все – недостатньо. Буває пиріжки смачніші за суші, а мрії про кішку тішать більше, аніж заможне життя з чоловіком-красенем. Ця історія про жінку, яка знайшла в собі сили зізнатися: довершене життя не для неї, тож їй необхідно нарешті стати собою – неідеальною, смішною, коїти дурниці, але знайти своє щастя.