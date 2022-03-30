Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

33-річну українку зґвалтували двоє рашистів: вона розповіла про жах, який пережила

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 954

 

Нелюди сказали їй замовкнути, а інакше її син побачить, як мозок матері розлетиться по стінах

33-річну жінку на Київщині зґвалтували двоє рашистів. Вона наважилася розповісти про той жах, який пережила, передає видання Obozrevatel з посиланням на Daily Mail (подібна стаття вийшла і у The Times).

9 березня пізно ввечері п'яні російський командир та солдат прийшли у двір, де жила родина постраждалої. Беззбройного чоловіка, який знаходився надворі, вони одразу застрелили.

Після цього нелюди зайшли у дім і представилися. Як виявилось, командира звали Михайло Романов. Це відомий воєнний злочинець, який ґвалтує жінок та знущається над людьми на тимчасово окупованих територіях України.

Жінка сказала 4-річному синові заховатися у котельні. Один з окупантів приставив до голови українки пістолет, наказав роздягтися і замовкнути, а інакше її син побачить, як мозок матері розлетиться по стінах. Потім двоє військових кілька годин ґвалтували свою жертву.

За ніч рашисти приходили ще два рази, але останнього разу були настільки п'яні, що заснули. Тоді жінка забрала дитину і пішки втекла з села Броварського району, оскільки росіяни розбили її автомобіль.

Зараз родина у безпеці, у родичів у Тернополі. Українка каже, що так і не розповіла сину про смерть батька...

Злочин російських окупантів розслідує прокуратура України.

МВС: За зґвалтування суворо відповість кожен російський військовий. Якщо виживе
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: зґвалтування російські загарбники вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Вверх