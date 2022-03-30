33-річну українку зґвалтували двоє рашистів: вона розповіла про жах, який пережила

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 954

Нелюди сказали їй замовкнути, а інакше її син побачить, як мозок матері розлетиться по стінах

33-річну жінку на Київщині зґвалтували двоє рашистів. Вона наважилася розповісти про той жах, який пережила, передає видання Obozrevatel з посиланням на Daily Mail (подібна стаття вийшла і у The Times ).

9 березня пізно ввечері п'яні російський командир та солдат прийшли у двір, де жила родина постраждалої. Беззбройного чоловіка, який знаходився надворі, вони одразу застрелили.

Після цього нелюди зайшли у дім і представилися. Як виявилось, командира звали Михайло Романов. Це відомий воєнний злочинець, який ґвалтує жінок та знущається над людьми на тимчасово окупованих територіях України.

Жінка сказала 4-річному синові заховатися у котельні. Один з окупантів приставив до голови українки пістолет, наказав роздягтися і замовкнути, а інакше її син побачить, як мозок матері розлетиться по стінах. Потім двоє військових кілька годин ґвалтували свою жертву.

За ніч рашисти приходили ще два рази, але останнього разу були настільки п'яні, що заснули. Тоді жінка забрала дитину і пішки втекла з села Броварського району, оскільки росіяни розбили її автомобіль.

Зараз родина у безпеці, у родичів у Тернополі. Українка каже, що так і не розповіла сину про смерть батька...

Злочин російських окупантів розслідує прокуратура України.