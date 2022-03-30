Потрібна ваша допомога, щоб викупити берці для наших захисників

Потрібно викупити 20 пар берців для наших захисників, про що повідомила Лідія Подлєгаєва з «Правого сектора». Ціна питання – 25 600 грн, а на карті – 2 203 грн.
Картка:
4149 4390 4682 6669
Трофуша Ірина Вікторівна
Також Лідія Подлєгаєва подякувала депутату Богдану Лазоренку за те, що отримала від нього 6 пар берців і 9000 грн на 2 біноклі. За біноклі вона вже розрахувалася, вони їдуть до неї. Після отримання активістка обіцяє опублікувати звіт.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.