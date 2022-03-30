Потрібна ваша допомога, щоб викупити берці для наших захисників

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 173

Потрібно викупити 20 пар берців для наших захисників, про що повідомила Лідія Подлєгаєва з «Правого сектора». Ціна питання – 25 600 грн, а на карті – 2 203 грн.

Я знаю, що ми зможемо! Разом ми це зробимо! Це наш з вами спокій! Хлопці повинні бути в строю! - написала Лідія у фейсбуці.

Картка:

4149 4390 4682 6669

Трофуша Ірина Вікторівна

Також Лідія Подлєгаєва подякувала депутату Богдану Лазоренку за те, що отримала від нього 6 пар берців і 9000 грн на 2 біноклі. За біноклі вона вже розрахувалася, вони їдуть до неї. Після отримання активістка обіцяє опублікувати звіт.