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Кременчук, Допомога військовим

Потрібна ваша допомога, щоб викупити берці для наших захисників

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 173

Ціна питання – 25 600 грн, вже є 2 203 грн

Потрібно викупити 20 пар берців для наших захисників, про що повідомила Лідія Подлєгаєва з «Правого сектора». Ціна питання – 25 600 грн, а на карті – 2 203 грн.

Я знаю, що ми зможемо! Разом ми це зробимо! Це наш з вами спокій! Хлопці повинні бути в строю! - написала Лідія у фейсбуці.

Картка:
4149 4390 4682 6669
Трофуша Ірина Вікторівна

Також Лідія Подлєгаєва подякувала депутату Богдану Лазоренку за те, що отримала від нього 6 пар берців і 9000 грн на 2 біноклі. За біноклі вона вже розрахувалася, вони їдуть до неї. Після отримання активістка обіцяє опублікувати звіт.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: берці допомога військові
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