Окупанти втратили вже 131 літак та 131 гелікоптер, 605 танків та понад 17 тисяч військових

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 43

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

У Генштабі Збройних сил України розповіли про втрати ворога станом на ранок 30 березня. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 березня орієнтовно склали: особового складу – близько 17300 осіб, танків ‒ 605 од, бойових броньованих машин ‒ 1723 од, артилерійських систем – 305 од, РСЗВ – 96 од, засоби ППО – 54 од, літаків – 131 од, гелікоптерів – 131 од, автомобільної техніки – 1184 од, кораблі /катери – 7 од, цистерн з ПММ – 75, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81, Спеціальна техніка – 21, Пускові установки ОТРК/ТРК – 4, Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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