Окупанти втратили вже 131 літак та 131 гелікоптер, 605 танків та понад 17 тисяч військових

У Генштабі Збройних сил України розповіли про втрати ворога станом на ранок 30 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 березня орієнтовно склали:
особового складу – близько 17300 осіб,
танків ‒ 605 од,
бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
артилерійських систем – 305 од,
РСЗВ – 96 од,
засоби ППО – 54 од,
літаків – 131 од,
гелікоптерів – 131 од,
автомобільної техніки – 1184 од,
кораблі /катери – 7 од,
цистерн з ПММ – 75,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81,
Спеціальна техніка – 21,
Пускові установки ОТРК/ТРК – 4,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.