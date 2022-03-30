Діють як гітлерівці: у Маріуполі окупанти обстріляли будівлю зі знаком «Червоний Хрест»

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 235

Про ще один доказ для суду в Гаазі над рашистськими загарбниками

Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є справжніми військовими злочинцями, які ігнорують усі правила та принципи ведення війни. У Маріуполі військами РФ було скоєно злочин проти Міжнародного комітету Червоного хреста.

Про це повідомив Telegram-канал «АЗОВ – Маріуполь».

За попередніми даними, окупанти здійснили цілеспрямований авіаційний та артилерійський обстріл будівлі, на даху якої був розміщений червоний хрест на білому тлі, який добре помітний з повітря.

- Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами Це є одним із найбільш зухвалих військових злочинів. Адже такими хрестами відзначаються місця, де можуть бути поранені, цивільні чи гуманітарні вантажі, - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що єдиними, хто чинив подібні злочини, були війська гітлерівської Німеччини. Вони теж робили обстріли по будівлях та транспорту, які були помічені червоними хрестами. Тож, і в цьому путлерівські рашисти намагаються діяти так само, як гітлерівські фашисти під час Другої світової війни.