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Кременчук, Надзвичайні новини

Додаток «Тривога» працював зі збоями, але його вже полагодили

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 813

 

Як минула доба у Кременчуцькому районі, читайте у матеріалі

Додаток «Тривога» працював зі збоями, але його вже полагодили. Про це розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. Наприклад, кременчужани скаржилися, що днями на вулицях нашого міста вила сирена, а додаток мовчав. Також відновили свою роботу номери екстрених служб – там теж мав місце збій.

Олег Лєднік поінформував, як минула доба у Кременчуцькому районі. Люди знову випалюють сухостій – нарахували 10 таких навмисних підпалів. У пресслужбі ДСНС кажуть, що оперативні служби притягують до відповідальності паліїв, але піймати їх за руку важко. Зараз люди більше стали повідомляти про те, що хтось підпалює траву. Але вогонь до стану пожежі роздмухується швидше, ніж очевидці повідомляють про палія, і піймати його, якщо це випадковий палій, а не сусід, майже неможливо.

На фото – гасіння пожежі у пров. Фізкультурному у Кременчуці

За добу п'яних за кермом на Кременчуччині не ловили, проте фіксували інше порушення – у селах люди готують самогон, незважаючи на заборону міцних алкогольних напоїв під час воєнного часу. Відомо принаймні про 4 такі випадки.

Блокпости на території району працюють злагоджено, є централізоване управління їхньою роботою.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: сирена повітряна тривога підпал сухостій самогон блок-пост
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