МВС: За зґвалтування суворо відповість кожен російський військовий. Якщо виживе

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 358

За зґвалтування українських жінок і дівчат суворо відповість кожен російський військовий, якщо залишиться живим, заявила заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

- З початку війни українські правоохоронці отримують повідомлення про скоєння військовими РФ насильницьких злочинів, зокрема статевих, проти мирного населення. У перехоплених нашими захисниками розмовах окупанти навіть вихваляються такими «подвигами», - наводить слова Павличенко пресслужба МВС у фейсбук.

У відомстві наголосили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники тримають населення у страху і не дають повноцінно працювати правоохоронцям, рятувальникам і лікарям, тому не всі цивільні мають можливість повідомити про той чи інший злочин.

- Окупанти відчувають безкарність та вседозволеність, але це ненадовго, - додала вона.

Так, заступник міністра внутрішніх справ нагадала, що раніше поліція Київської області встановила особу ґвалтівника, який під час окупації села у Броварському районі застрелив господаря одного з будинків, після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив наругу над 34-річною дружиною вбитого. Російського військового, за оперативною інформацією, було ліквідовано військовими України.

- Гвалтівнику зараз заочно оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Мерзотник буде оголошений через Інтерпол у міждержавний розшук. Якщо він все ж таки живий, він буде переданий українському правосуддю і понесе покарання за скоєне - йому загрожуватиме довічного позбавлення волі, - заявили у МВС.

Наразі жінка з дитиною перебувають у безпеці, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

- Правоохоронці й надалі робитимуть все для того, щоб знайти та покарати кожного рашиста, - наголосила Павличенко.