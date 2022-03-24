МВС: За зґвалтування суворо відповість кожен російський військовий. Якщо виживе

За зґвалтування українських жінок і дівчат суворо відповість кожен російський військовий, якщо залишиться живим, заявила заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.
У відомстві наголосили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники тримають населення у страху і не дають повноцінно працювати правоохоронцям, рятувальникам і лікарям, тому не всі цивільні мають можливість повідомити про той чи інший злочин.
Так, заступник міністра внутрішніх справ нагадала, що раніше поліція Київської області встановила особу ґвалтівника, який під час окупації села у Броварському районі застрелив господаря одного з будинків, після чого, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив наругу над 34-річною дружиною вбитого. Російського військового, за оперативною інформацією, було ліквідовано військовими України.
Наразі жінка з дитиною перебувають у безпеці, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.