Ворог готує хімічні атаки: як вижити
Сьогодні, 08:00
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Що робити в разі хімічної атаки
Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про можливу підготовку ворогом хімічних атак.
Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог «обробляє» населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення». В Україні відсутні такі лабораторії.
Отже, в разі хімічної атаки слід:
- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.
У разі евакуації під час хімічної атаки:
- візьміть аптечку;
- одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
- використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);
- залиште приміщення сходами;
- не торкайтесь на вулиці жодних предметів.
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