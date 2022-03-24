Ворог готує хімічні атаки: як вижити

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 506

Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про можливу підготовку ворогом хімічних атак.

Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог «обробляє» населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення». В Україні відсутні такі лабораторії.

Отже, в разі хімічної атаки слід:

щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки: