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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ворог готує хімічні атаки: як вижити

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 506

 

Що робити в разі хімічної атаки

Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про можливу підготовку ворогом хімічних атак.

Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог «обробляє» населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення». В Україні відсутні такі лабораторії.

Отже, в разі хімічної атаки слід:

  • щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
  • увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок;
  • попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки:

  • візьміть аптечку;
  • одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
  • використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);
  • залиште приміщення сходами;
  • не торкайтесь на вулиці жодних предметів.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна поради хімікати
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