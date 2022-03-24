У Кременчуці сформують добровольче формування

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 1 815

Також добровольче формування сформоване у сусідніх Горішніх Плавнях

У Кременчуці та Горішніх Плавнях формуються добровольчі формування. Про це стало відомо з повідомляння мера Горішніх Плавнів Дмитра Бикова та рішення позачергової сесії Кременчуцької міської ради.

Кременчуцькі депутати погодили кандидата на посаду командира добровольчого формування. Ним став Олег Фещенко, який є ветераном війни в Афганістані, а також є депутатом Полтавської обласної ради.

Хто очолить добровольче формування у Горішніх Плавнях - поки невідомо.