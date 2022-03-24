У Кременчуці сформують добровольче формування

Також добровольче формування сформоване у сусідніх Горішніх Плавнях
У Кременчуці та Горішніх Плавнях формуються добровольчі формування. Про це стало відомо з повідомляння мера Горішніх Плавнів Дмитра Бикова та рішення позачергової сесії Кременчуцької міської ради.
Кременчуцькі депутати погодили кандидата на посаду командира добровольчого формування. Ним став Олег Фещенко, який є ветераном війни в Афганістані, а також є депутатом Полтавської обласної ради.
Хто очолить добровольче формування у Горішніх Плавнях - поки невідомо.