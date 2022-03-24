У Бердянську потужні вибухи: горить російський корабель «Орск» (додано)

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 905

Вранці у четвер, 24 березня, у місті Бердянську Запорізької області, тимчасово окупованому російською ордою, містяни почули потужні вибухи, після яких сталася пожежа у порту. Місцеві мешканці повідомляють про два потужні вибухи о 6.40, їх було чутно по всьому місту.

Військово-морські Сили Збройних Сил України поінформували, що у захопленому рф порту Бердянська знищили великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Знай наших!



Крім того, очевидці у соцмережах повідомляють, що ще два російські судна після вибуху стрімко віддаляються від порту. Якщо говорити простими словами, йдуть у тому напрямку, куди й слід російським кораблям.

Додано:

Російське телебачення повідомляло про те, що 21 березня перший бойовий корабель мордору «Орск» ввійшов у порт Бердянська, він перевозив техніку, пише «Інтерфакс». Рашисти раділи, що тепер зможуть забезпечувати південний фронт усім необхідним. Та раділи вони недовго.