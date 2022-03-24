Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Бердянську потужні вибухи: горить російський корабель «Орск» (додано)

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 905

 

Знай наших! Російський військовий корабель, іди нах*й!

Вранці у четвер, 24 березня, у місті Бердянську Запорізької області, тимчасово окупованому російською ордою, містяни почули потужні вибухи, після яких сталася пожежа у порту. Місцеві мешканці повідомляють про два потужні вибухи о 6.40, їх було чутно по всьому місту.

Військово-морські Сили Збройних Сил України поінформували, що у захопленому рф порту Бердянська знищили великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Знай наших!


Крім того, очевидці у соцмережах повідомляють, що ще два російські судна після вибуху стрімко віддаляються від порту. Якщо говорити простими словами, йдуть у тому напрямку, куди й слід російським кораблям.

Додано:

Російське телебачення повідомляло про те, що 21 березня перший бойовий корабель мордору «Орск» ввійшов у порт Бердянська, він перевозив техніку, пише «Інтерфакс». Рашисти раділи, що тепер зможуть забезпечувати південний фронт усім необхідним. Та раділи вони недовго.

6
Автор: Катерина Турубара
Теги: вибухи корабель Бердянськ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх