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Надзвичайні новини

Бив вікна ногами: у Кременчуці встановили неадеквата, який потрощив авто у центрі міста

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 356

 

Кременчужанин пошкодив переднє та заднє скло 4 автомобілів

Поліцейські Кременчуцького районного управління поліції встановили неадеквата, якого підозрюють у пошкодженні чотирьох автомобілів у Кременчуці. Так, до поліції Кременчука 23 березня близько 12.00 надійшло повідомлення від місцевих жителів, що на вулиці Софіївській невідомий чоловік потрощив автівки – він застрибував на них та бив вікна машин ногами.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: поліцейські, які прибули на місце події, встановили особу, що причетна до пошкоджень авто. Ним виявився місцевий 37-річний чоловік.

За попередньою інформацією, кременчужанин пошкодив переднє та заднє скло 4 автомобілів (Toyota Camry, Suzuki, Mazda та Citroën).

За даним фактом слідчий підрозділ Кременчуцького райуправління поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією – хуліганство Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини Джерело відео: h_kremenchug
Теги: хуліганство хуліган вікна автомобіль
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