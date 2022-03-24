За минулу добу ворог здійснив понад 250 літаковильотів

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Це на 60 більше ніж за позаминулу

За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога – 7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Триває оборонна операція ЗСУ на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На жодному противнику не вдалося досягти успіху.

Протягом минулої доби ворог активізував авіацію, здійснивши понад 250 літаковильотів (на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі.

Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу.