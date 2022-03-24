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Кременчук

Дорогу на НПЗ ремонтуватимуть навіть під час воєнного стану

Сьогодні, 06:33 Переглядів: 112

Дорога наразі перебуває у незадовільному технічному стані

Війна-війною, а дорогу на НПЗ необхідно ремонтувати. Тим паче дорога перебуває у незадовільному стані. Тому депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення про ремонт дороги. До речі, цю дорогу планували зробити бетонною. 

Цьогоріч відремонтують дороги з Кременчука на Манжелію та Власівку

Згідно з рішенням, Кременчуцькому підрядному спеціалізованому шляховому ремонтно-будівельному управлінню надається дозвіл на проведення ремонту на дільниці автомобільної дороги від вул. Аерофлотській до пров. Галузевого. Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» має розчистити озеленену смугу відведення зазначеної ділянки автомобільної дороги, зокрема за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

- У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України та з метою забезпечення безперешкодного проїзду до північно-промислового вузла, відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення безпеки мешканців Кременчуцької міської територіальної громади, керуючись ст.ст. 8, 17 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області вирішила надати доручення комунальному підприємству «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області провести ремонт дільниці автомобіл~ної дороги 0-1711141 Кременчук - Манжелія, - мовиться у рішенні.
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Автор: Альона Душенко
Теги: НПЗ Укртатнафта ремонт доріг війна сесія
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