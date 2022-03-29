Хакери Anonymous «злили» російський документ з наказом знімати фейкові відео про знущання ЗСУ над полоненими рф

Хакери Anonymous «злили» документ міністерства оборони рф з наказом знімати фейкові відео про «знущання військовими ЗСУ над полоненими РФ». Про це Anonymous повідомив у Тwitter.
До речі, цей документ видав не міністр оборони росії Сергій Шойгу, а «тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони РФ» генерал Д. Булгаков.
Разом з тим, солдати рф кажуть, що в українському полоні краще, ніж в російській армії. Відповідне відео опублікувала СБУ.
Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить у цьому разючий контраст із своєю батьківщиною.
Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця рф, дорога тривала 4-5 днів.
Утім йому все-таки вдалося «втекти»: 14 окупантів виїхали в сторону росії, але згодом потрапили в полон. Тепер з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.