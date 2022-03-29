Хакери Anonymous «злили» російський документ з наказом знімати фейкові відео про знущання ЗСУ над полоненими рф

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А в той час солдати рф кажуть, що в українському полоні краще, ніж в російській армії

Хакери Anonymous «злили» документ міністерства оборони рф з наказом знімати фейкові відео про «знущання військовими ЗСУ над полоненими РФ». Про це Anonymous повідомив у Тwitter.

З Росії просочився документ з вимогою знімати пропагандистські відео з дискредитації ставлення українських військових до військовополонених РФ, - йдеться у дописі.

До речі, цей документ видав не міністр оборони росії Сергій Шойгу, а «тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони РФ» генерал Д. Булгаков.

Разом з тим, солдати рф кажуть, що в українському полоні краще, ніж в російській армії. Відповідне відео опублікувала СБУ.

- Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити – я би з задоволенням це зробив, – говорить 21-річний вояка.

Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить у цьому разючий контраст із своєю батьківщиною.

Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця рф, дорога тривала 4-5 днів.

- Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не «спецоперація», а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом, – стверджує полонений.

Утім йому все-таки вдалося «втекти»: 14 окупантів виїхали в сторону росії, але згодом потрапили в полон. Тепер з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.