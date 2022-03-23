З інформаційного простору росії зник міністр оборони Шойгу, а декілька генералів заарештовані

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк вказує на дивні речі, що кояться в оточенні путіна
Близько двох тижнів у федеральних ефірах росії не з'являється міністр оборони Сергій Шойгу, голова генштабу Валерій Герасимов та інші ключові постаті російської армії. На це звернули увагу радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, а також деякі російські ЗМІ.
Від початку війни на території України відносини між президентом рф володимиром путіним і розвідкою окупантів погіршилися через провал з боку російських військових на початку бойових дій.
Продовжують з'являтися лише прессекретар президента Дмитро Пєсков та голова МЗС Сергій Лавров.
Про те, що Шойгу вже 12 днів не з'являється у публічному просторі, писали російські видання «Медіазона» та «Агентство».
За даними «Агентства», Шойгу востаннє з'являвся у новинах російських агенцій ще 11 березня. 18 березня у кремлі писали, що міністр брав участь у нараді радбезу, але фото та відео з цієї зустрічі не публікувалися.
До 11 березня новини про події з особистою участю Шойгу публікувалися раз на кілька днів. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу зс рф Герасимова.
Нагадаємо, за інформацією української розвідки, у середовищі російської політичної та бізнес-еліти формується група впливових осіб, які розробляють сценарії усунення володимира путіна від влади.
Також є інформація про те, що путін відмовляється слухати власну розвідку після провалу у війні в Україні. Про це пише Focus.
Як зазначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалася з того, що путін публічно принизив голову зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна. А за кілька тижнів стало відомо і про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ:
генерал Сергій Беседа та інший офіцер спецслужби були допитані та посаджені під домашній арешт, заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврилова відправили у відставку.
Всі ці випадки пов'язані з тим, що війна в Україні пішла не так, як розраховували окупанти, а в Кремлі звинувачують у цьому саме розвідку.
Як зазначив Солдатов, путін дотримується своїх переконань щодо України та постійно транслює їх у Росії, у зв'язку із чим повідомляти главі кремля невтішні новини – дуже небезпечний виклик, на який ніхто не наважується.
Також путін припинив прислухатися до розвідки, оскільки переконаний, що знає про Україну більше, ніж будь-яка розвідка.