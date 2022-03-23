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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

З інформаційного простору росії зник міністр оборони Шойгу, а декілька генералів заарештовані

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 962

 

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк вказує на дивні речі, що кояться в оточенні путіна

Близько двох тижнів у федеральних ефірах росії не з'являється міністр оборони Сергій Шойгу, голова генштабу Валерій Герасимов та інші ключові постаті російської армії. На це звернули увагу радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, а також деякі російські ЗМІ.

Від початку війни на території України відносини між президентом рф володимиром путіним і розвідкою окупантів погіршилися через провал з боку російських військових на початку бойових дій.

- Вже близько двох тижнів у федеральних ефірах Росії та на публічних протоколах немає двох ключових фігурантів силового блоку росії – міністра Шойгу та начштабу Герасимова. Зникли. Немає також системних та важливих протокольних заяв інших важкоатлетів, включаючи голів спецслужб Патрушева, Бортникова, Наришкіна. Також зникли із обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетников. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору, – написав Подоляк у своєму ТГ-каналі.

Продовжують з'являтися лише прессекретар президента Дмитро Пєсков та голова МЗС Сергій Лавров.

Про те, що Шойгу вже 12 днів не з'являється у публічному просторі, писали російські видання «Медіазона» та «Агентство».

За даними «Агентства», Шойгу востаннє з'являвся у новинах російських агенцій ще 11 березня. 18 березня у кремлі писали, що міністр брав участь у нараді радбезу, але фото та відео з цієї зустрічі не публікувалися.

До 11 березня новини про події з особистою участю Шойгу публікувалися раз на кілька днів. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу зс рф Герасимова.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, у середовищі російської політичної та бізнес-еліти формується група впливових осіб, які розробляють сценарії усунення володимира путіна від влади.

Також є інформація про те, що путін відмовляється слухати власну розвідку після провалу у війні в Україні. Про це пише Focus.

Як зазначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалася з того, що путін публічно принизив голову зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна. А за кілька тижнів стало відомо і про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ:

генерал Сергій Беседа та інший офіцер спецслужби були допитані та посаджені під домашній арешт, заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврилова відправили у відставку.

Всі ці випадки пов'язані з тим, що війна в Україні пішла не так, як розраховували окупанти, а в Кремлі звинувачують у цьому саме розвідку.

Як зазначив Солдатов, путін дотримується своїх переконань щодо України та постійно транслює їх у Росії, у зв'язку із чим повідомляти главі кремля невтішні новини – дуже небезпечний виклик, на який ніхто не наважується.

Також путін припинив прислухатися до розвідки, оскільки переконаний, що знає про Україну більше, ніж будь-яка розвідка.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Путін
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