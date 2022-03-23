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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Білоруським військовим за участь у війні проти України пропонують гроші та навчання у рф

Сьогодні, 12:46 Переглядів: 361

 

Про нові методи втягування білорусів у війну повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє про нові методи путіна щодо втягування білоруських військових у війну проти України. Це гроші за участь у цій війні та пільги на навчання у російських військових вищих навчальних закладах. А нелояльних до росії командирів у білоруській армії замінюють на відданих путіну.

- Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять «індивідуальні бесіди» з рядовим складом. Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.

За виконання «спеціальних завдань» білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище).

Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.

Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.

Наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні. Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій «спеціальної операції», перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до рф командирів – замінюють, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Білорусь путин
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