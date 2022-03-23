Ворог втратив вже 101 літак, 124 гелікоптера, 517 танків та понад 1,5 тисячі ББМ

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 57

Втрати особового складу окупантів за час війни становлять близько 15600 осіб

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних силах України. Загальні бойові втрати російських військ з 24.02 по 23.03 склали близько 15600 осіб. Крім того, українськими захисниками знищено: танків – 517 од, бойових броньованих машин ‒ 1578 од, артилерійських систем – 267 од, РСЗВ – 80 од, засобів ППО – 47 од, літаків – 101 од, гелікоптерів – 124 од, автомобільної техніки – 1008 од, кораблів /катерів – 4 од, цистерн з ПММ – 70, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42, Спеціальної техніки – 15. У повідомленні зазначили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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