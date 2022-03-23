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Ворог втратив вже 101 літак, 124 гелікоптера, 517 танків та понад 1,5 тисячі ББМ

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 57

 

Втрати особового складу окупантів за час війни становлять близько 15600 осіб

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних силах України.

Загальні бойові втрати російських військ з 24.02 по 23.03 склали близько 15600 осіб.

Крім того, українськими захисниками знищено:

танків – 517 од,

бойових броньованих машин ‒ 1578 од,

артилерійських систем – 267 од,

РСЗВ – 80 од,

засобів ППО – 47 од,

літаків – 101 од,

гелікоптерів – 124 од,

автомобільної техніки  – 1008 од,

кораблів /катерів – 4 од,

цистерн з ПММ – 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42,

Спеціальної техніки – 15.

У повідомленні зазначили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти втрати Генштаб ЗСУ
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