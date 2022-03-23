Ворог втратив вже 101 літак, 124 гелікоптера, 517 танків та понад 1,5 тисячі ББМ

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних силах України.
Загальні бойові втрати російських військ з 24.02 по 23.03 склали близько 15600 осіб.
Крім того, українськими захисниками знищено:
танків – 517 од,
бойових броньованих машин ‒ 1578 од,
артилерійських систем – 267 од,
РСЗВ – 80 од,
засобів ППО – 47 од,
літаків – 101 од,
гелікоптерів – 124 од,
автомобільної техніки – 1008 од,
кораблів /катерів – 4 од,
цистерн з ПММ – 70,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42,
Спеціальної техніки – 15.
У повідомленні зазначили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.