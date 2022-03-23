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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

600 тисяч заручників - путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 459

 

Про блокування виїзду з Криму членів сімей окупантів повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє про повне блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту та авіасполучення з Кримом. Мета – не дозволити виїхати незаконним переселенцям, насамперед членам родин російських військових, правоохоронців та держслужбовців. Останні дні на окупованому півострові спостерігається паніка. Багато з тих, хто розуміє незаконність свого перебування в окупованому Криму, намагаються продати свої квартири та виїхати до росії.

- Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік рф. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова з рф.

Формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».

Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян рф, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.

Обмежуючи можливість виїзду з Криму, путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян рф, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Крим Путін
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