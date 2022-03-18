У Кременчуцькому районі чоловік дубиною забив сусідського собаку

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 452

17 березня до редакції звернулась читачка Яна з Обознівки на Глобинщині, яка розповіла моторошну історію про те, як сусід вбив її собаку.

За словами жінки, собака був лагідний і увесь час був прив'язаним у дворі. Але через сирени пес злякався, відірвався і втік до сусіда у двір. Це настільки не сподобалось сусіду, що той забив тварину на смерть.

- Я розумію, що зараз люди помирають, але для мене це теж горе. Сусід по-звірячому, на очах у моєї тітки, в моєму ж дворі, дубиною убив мого собаку. Тітка намагалась сховати собаку за спину, але сусід витяг собаку за ланцюг з двору, і вже на вулиці, на очах у сусідів добив. Потім відтягнув мертвого, скаліченого пса у посадку і прикопав, - розповіла Яна.

Жінка звернулася в поліцію і написала заяву.

Нагадаємо, що існує ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі до 8 років. Наприклад, у цьому році 2 роки іспитового строку отримав мешканець Полтавщини за вбивство кота. А садист з Лубен, який повісив кошеня, проведе пів року за ґратами.