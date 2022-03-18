У Кременчуцькому районі чоловік дубиною забив сусідського собаку

Прямо на очах у сусідки
17 березня до редакції звернулась читачка Яна з Обознівки на Глобинщині, яка розповіла моторошну історію про те, як сусід вбив її собаку.
За словами жінки, собака був лагідний і увесь час був прив'язаним у дворі. Але через сирени пес злякався, відірвався і втік до сусіда у двір. Це настільки не сподобалось сусіду, що той забив тварину на смерть.
Жінка звернулася в поліцію і написала заяву.
Нагадаємо, що існує ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі до 8 років. Наприклад, у цьому році 2 роки іспитового строку отримав мешканець Полтавщини за вбивство кота. А садист з Лубен, який повісив кошеня, проведе пів року за ґратами.