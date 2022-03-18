Кременчук та Полтавська область! Повітряна тривога!

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 1 247

18 березня о 8.29 у Кременчуці та у Полтавській області оголосили повітряну тривогу.

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