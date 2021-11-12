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Поліція з'ясувала, що за жінка потонула у Горішніх Плавнях: з нею був чоловік, якого шукають

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 826

 

Якщо у вас є інформація, що допоможе встановити обставини події та місце перебування чоловіка, повідомте поліції міста Горішні Плавні за телефоном (097) 900-72-98 або 102

10 листопада в Горішніх Плавнях, з Дніпра дістали тіло жінки. Оперативники відділу поліції №2 Кременчуцького райуправління встановили, що померлою виявилась 52-річна мешканка Горішніх Плавнів.

Окрім цього, поліцейським стало відомо, що у човні, ймовірно, також перебував місцевий 63-річний чоловік. Наразі його пошуки тривають. На місці працюють водолази та рятувальники.

Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу. Слідчим, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Обставини та причини смерті жінки встановлюються.

Якщо у вас є інформація, що допоможе встановити обставини події та місце перебування чоловіка, повідомте поліції міста Горішні Плавні за телефоном (097) 900-72-98 або 102.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні вбивство
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